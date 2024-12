Baseball: MLB trauert um den "Man of Steal"

SID 22.12.2024 • 15:06 Uhr Rickey Henderson stirbt im Alter von 65 Jahren. Der zweimalige Gewinner der World Series besaß eine besondere Gabe, die ihm Rekorde ermöglichte.

Er ist Rekordhalter in zwei Kategorien der Major League Baseball, zweimaliger Sieger der World Series und verdienter Träger des Spitznamens „Man of Steal“: Rickey Henderson, zehnmaliger MLB-All-Star und MVP der American League 1990, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte Hendersons Familie am Samstag mit.

Henderson hatte in seiner Karriere zu den Größten seines Sports gehört, 1989 gewann er den Titel mit Oakland Athletics, 1993 wiederholte er den Triumph mit Toronto Blue Jays, insgesamt spielte er für neun Teams in der besten Baseballliga der Welt. Berühmt und berüchtigt wurde Henderson für seine „Steals“ und „Runs“, niemand sonst hat bis heute in beiden Kategorien seine Werte erreicht, niemand hat so viele Bases gestohlen und so viele Punkte erlaufen.

„Für mehrere Generationen von Baseballfans war Rickey Henderson der Goldstandard für Base-Steals und Leadoff-Hitting“, sagte MLB-Commissioner Rob Manfred: „Rickey war einer der erfolgreichsten und beliebtesten Sportler aller Zeiten.“

Henderson, der am ersten Weihnachtstag seinen 66. Geburtstag gefeiert hätte, war 2009 in die Hall of Fame aufgenommen worden. 24 Jahre lang hatte er in der MLB gespielt mit der besonderen Gabe zu „lesen“, ob der Pitcher zum Catcher oder zur Base werfen würde. Mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit stellte er so Rekorde auf.

