Verbot gekippt: Yankees dürfen "gepflegte Bärte" tragen

Fast 50 Jahre lang mussten die Baseballprofis der New York Yankees glattrasiert spielen, wenn sie keinen Schnauzbart trugen, jetzt ist es damit vorbei. Der MLB-Rekordmeister hat ein 1976 eingeführtes Verbot gekippt, ab sofort sind Bärte in jeder Form wieder erlaubt - wenn sie denn gepflegt aussehen.

"Letztendlich liegt die endgültige Entscheidung bei mir, und nach reiflicher Überlegung werden wir unseren Spielern gepflegte Bärte ermöglichen", erklärte Teambesitzer Hal Steinbrenner, dessen Vater George die Regel eingeführt hatte, in einem Statement: "Es ist der richtige Zeitpunkt, unsere frühere Politik hinter uns zu lassen."

Wegen der Vorschriften zum Thema Haare hatte es immer mal wieder Probleme gegeben. So war Starspieler Don Mattingly in den 90er Jahren von Manager Stump Merril mit einer Geldstrafe belegt und auf die Bank gesetzt worden, weil er sich weigerte, seine Vokuhila-Frisur zu stutzen. In seiner letzten Saison trug der heute 63-Jährige einen Spitzbart.