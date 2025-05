Hoffen auf göttlichen Beistand: Neuer Papst ist White-Sox-Fan

Der in Chicago geborene Kardinal Robert Francis Prevost, der am Donnerstag zum Papst gewählt wurde und die 1,4 Milliarden Katholiken der Welt anführt, ist langjähriger Fan der White Sox. Dies bestätigte dessen Bruder, John Prevost im Gespräch mit dem lokalen Fernsehsender WGN.

In gewisser Hinsicht tritt Leo damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Franziskus, des ersten argentinischen Papstes, der als lebenslanger Fan seines geliebten lokalen Fußballclubs San Lorenzo in Buenos Aires bekannt war.