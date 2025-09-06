MLB: Ex-Mets-Manager Johnson verstorben

SID 06.09.2025 • 21:27 Uhr Die Kultfigur des US-Baseball gewann als Spieler und Trainer die World Series.

Der frühere Baseball-Star Davey Johnson ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Wie die New York Mets am Samstag bestätigten, starb der langjährige Spieler und Manager am Freitag in Sarasota/Florida nach langer Krankheit. Als Spieler und Trainer gewann er viermal die Meisterschaft der Major League Baseball (MLB).

„Seine Fähigkeit, Spieler zu ermutigen, sich selbst zu entfalten, und gleichzeitig ein starkes Bekenntnis zu Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten, war wirklich inspirierend. Daveys Vermächtnis wird für immer in den Herzen der Fans und Spieler weiterleben“, schrieb Ex-Mets-Star Darryl Strawberry auf Instagram.