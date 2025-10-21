Baseball: Blue Jays erstmals seit 1993 in World Series

SID 21.10.2025 • 06:09 Uhr Outfielder George Springer führt die Blue Jays zum 4:3 gegen Seattle. Gegner im Finale ist Titelverteidiger Los Angeles.

George Springer hat die Toronto Blue Jays erstmals seit 1993 in die World Series der Major League Baseball geführt. Der Outfielder schlug am Montag im siebten Inning einen Drei-Run-Homerun und besiegelte damit den 4:3-Erfolg im entscheidenden Spiel gegen die Seattle Mariners.

Die kanadische Franchise trifft nun auf Titelverteidiger Los Angeles Dodgers – das erste Spiel der Best-of-seven-Serie steigt am Freitag in Toronto.

„Ich bin einfach nur glücklich für unser Team, unsere Stadt, unser Land“, sagte Springer, der zuletzt wegen einer Knieverletzung hatte kürzertreten müssen, bei Fox Sports. Trotz Schmerzen habe er unbedingt spielen wollen: „Ich schulde es den Fans, alles zu geben.“

Springer kommt nun auf 23 Homeruns in der Postseason, die drittmeisten in der Geschichte hinter Manny Ramirez (29) und Jose Altuve (27). Die Blue Jays hatten in der Finalserie der American League zunächst mit 0:2 hinten gelegen und tags zuvor einen Matchball Seattles abgewehrt.