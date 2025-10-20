MLB: Blue Jays erzwingen Halbfinalspiel sieben

SID 20.10.2025 • 06:49 Uhr Toronto rettet sich in der MLB ins siebte Spiel der Halbfinalserie. Das Duell um den Einzug in die World Series spitzt sich weiter zu.

Die Toronto Blue Jays haben den ersten Matchball der Seattle Mariners abgewehrt und Spiel sieben um den Einzug in die World Series erzwungen.

Die Kanadier gewannen vor heimischer Kulisse 6:2, in der Halbfinalserie der Major League Baseball (MLB) steht es damit nach Siegen 3:3. Die Entscheidung fällt in der Nacht zu Dienstag.

Toronto zuletzt 1993 im Finale

Toronto hatte zuletzt bei den jeweiligen Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale gestanden. Seattle wartet als einzig verbliebene Franchise der MLB auf den erstmaligen Einzug in die World Series.