Dodgers schlagen in der World Series zurück

Der Titelverteidiger gewann in Toronto mit 5:1, damit steht es im Kampf um die Meisterschaft nun 1:1.

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers hat in der World Series der Major League Baseball im zweiten Spiel ausgeglichen. Der Favorit setzte sich einen Tag nach der überraschenden 4:11-Auftaktpleite bei den Toronto Blue Jays mit 5:1 durch.

Matchwinner für das Team aus Kalifornien war Pitcher Yoshinobu Yamamoto, der in neun Innings nur einen Run zuließ. „Das heutige Spiel mussten wir gewinnen“, sagte der Japaner, der 105 Würfe benötigte, „so bin ich es angegangen.“ Schon im Halbfinale gegen die Milwaukee Brewers hatte Yamamoto ein komplettes Spiel absolviert. Für die nötigen Punkte zum Sieg sorgten Homeruns von Max Muncy und Will Smith.