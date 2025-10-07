Kepler mit den Phillies vor dem Play-off-Aus

SID 07.10.2025 • 06:39 Uhr Max Kepler verliert mit seinem Team auch das zweite Spiel gegen die Los Angeles Dodgers.

Trotz einer späten Aufholjagd hat der deutsche Baseball-Profi Max Kepler mit den Philadelphia Phillies auch das zweite Play-off-Duell mit Titelverteidiger Los Angeles Dodgers verloren und muss das frühe Aus fürchten.

Die Phillies unterlagen erneut im eigenen Stadion mit 3:4 und stehen nun immens unter Druck. Im Falle einer Niederlage im dritten Spiel in der Nacht zu Donnerstag in Los Angeles sind sie bereits raus.

Die Phillies lagen nach dem siebten Inning mit 0:4 zurück, kamen dann aber nochmal heran. Kepler gelang ein Triple, also ein direkter Run zur dritten Base vom Schlag aus.