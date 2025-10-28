Marathonmatch in LA: Irres Finale dauert sieben Stunden

SID 28.10.2025 • 08:22 Uhr Kurz vor Mitternacht sorgt Freddie Freeman nach fast sieben Stunden für die Entscheidung.

Nach 18 Innings und fast sieben Stunden auf dem Spielfeld haben die Los Angeles Dodgers die Toronto Blue Jays im zweitlängsten World-Series-Match der Geschichte mit 6:5 geschlagen und sich im Finale der Major League Baseball (MLB) erstmals die Führung geholt. Der Sieg im Marathonmatch brachte dem Titelverteidiger das 2:1 in der Best-of-seven-Serie ein.

Nach zwei Spielen in Kanada wurde die Serie am Montag (Ortszeit) in Kalifornien fortgesetzt - und wie: Nach sieben Innings stand es 5:5, dann gelang es im Dodger Stadium lange Zeit keinem Team mehr zu punkten. Für die Entscheidung sorgte First Baseman Freddie Freeman kurz vor Mitternacht nach 6:39 Stunden mit einem Homerun.

Das längste World-Series-Spiel fand 2018 ebenfalls im Dodger Stadium statt, auch damals war es das dritte Duell: LA schlug die Boston Red Sox nach 18 Innings und 7:20 Stunden 3:2.

Dodgers wollen Titelverteidigung

Weiter geht es am schon in der Nacht zum Mittwoch (01.00 Uhr MEZ) mit dem zweiten Duell in Los Angeles. Toronto hatte das Auftaktspiel des MLB-Finales überraschend klar gewonnen (11:4), danach war den favorisierten Dodgers der Ausgleich gelungen (5:1).