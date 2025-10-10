MLB: Kepler scheitert mit Phillies an Dodgers

SID 10.10.2025 • 06:58 Uhr Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler verliert mit seinem Team knapp in Los Angeles. Die Playoff-Serie endet 1:3.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler und seine Philadelphia Phillies sind in der ersten Play-off-Runde der MLB ausgeschieden. Die Phillies verloren in einem packenden Duell mit 1:2 nach Verlängerung bei Titelverteidiger Los Angeles Dodgers und mussten nach der dritten Niederlage im vierten Spiel vorzeitig die Segel streichen.

Die Serie ging mit 3:1 an die Dodgers um Superstar Shohei Ohtani, die nun gegen die Milwaukee Brewers oder die Chicago Cubs um die Teilnahme an der World Series spielen. Die Cubs besiegten die topgesetzten Brewers in Chicago mit 6:0 und erzwangen damit ein entscheidendes fünftes Spiel ihrer Serie am Sonntagmorgen (deutsche Zeit) in Milwaukee.