MLB: Kepler schöpft neue Hoffnung - Yankees gescheitert

Die New York Yankees verabschieden sich früh aus den MLB-Playoffs. Derweil gewinnt der deutsche Baseball-Profi Max Kepler mit seinen Philadelphia Phillies Spiel drei gegen den Titelverteidiger.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler und seine Philadelphia Phillies schöpfen in der ersten Playoff-Runde der MLB neue Hoffnung. Die Phillies gewannen Spiel drei bei Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 8:2 und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2.

Die ersten beiden Spiele hatten die Dodgers um Superstar Shohei Ohtani für sich entschieden, sie haben in Spiel vier am frühen Freitagmorgen (deutsche Zeit) nun ihren zweiten Matchball.

Raus sind dagegen die New York Yankees. Der 27-malige Champion verlor gegen die Toronto Blue Jays mit 2:5 und gab die Serie mit 1:3 ab. Die Yankees, die im letzten Jahr in der World Series gegen die Dodgers verloren hatten, warten inzwischen seit 2009 auf einen Titelgewinn.