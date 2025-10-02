MLB: Kepler trifft in Playoffs auf Dodgers

SID 02.10.2025 • 06:47 Uhr Max Kepler und seine Philadelphia Phillies treffen in den Playoffs auf die Los Angeles Dodgers. Der Titelverteidiger besiegt die Cincinnati Reds.

Kracherduell gegen den Champion: MLB-Profi Max Kepler und seine Philadelphia Phillies müssen in ihrem ersten Spiel der Baseball-Playoffs gegen die Los Angeles Dodgers ran.

Der Titelverteidiger besiegte die Cincinnati Reds mit 10:5, gewann damit auch Spiel zwei der Wildcard-Serie der Major League Baseball und sicherte sich so das vorzeitige Weiterkommen.

Die Dodgers, die im letzten Jahr in der World Series gegen die New York Yankees gewonnen hatten, gehören erneut zu den Mitfavoriten auf den MLB-Titel - wie auch Philadelphia. Die Phillies, für die der gebürtige Berliner Kepler seit dieser Saison aufläuft, sind als eines der vier besten Teams der Regular Season gesetzt.