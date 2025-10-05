MLB: Keplers Phillies verlieren gegen den Champion

SID 05.10.2025 • 07:19 Uhr Im ersten Spiel der Play-off-Serie gegen die Los Angeles Dodgers unterliegt Philadelphia mit dem gebürtigen Berliner 3:5 und gerät unter Druck.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat mit den Philadelphia Phillies das erste Play-off-Duell mit Titelverteidiger Los Angeles Dodgers verloren. Durch das 3:5 im heimischen Citizens Bank Park geraten die Phillies, eines der besten vier Teams der MLB-Hauptrunde, bereits stark unter Druck. Die Dodgers um Superstar Shohei Ohtani brauchen noch zwei Siege zum Weiterkommen.

Der Japaner schrieb in Philadelphia Geschichte: Als erster Spieler in der Geschichte der Major League Baseball (MLB) begann er in einer einzigen Play-off-Saison eine Partie als Pitcher und eine als Non-Pitcher. Nach anfänglicher Nervosität steigerte sich Ohtani, der entscheidende Mann des Abends war aber Teoscar Hernández mit seinem Homerun im siebten Inning.

Ohtani (31) hatte die Dodgers in der vergangenen Saison in die World Series gegen die New York Yankees (4:1) geführt, war nach einer Operation am Ellbogen aber nur als Hitter (Schlagmann) zum Einsatz gekommen. In Philadelphia lief er erstmals in den MLB-Play-offs als Pitcher (Werfer) auf. „Wir werden weiter Zeuge der Geschichte“, staunte Dodgers‘ Manager Dave Roberts.