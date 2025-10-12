MLB: Milwaukee löst letztes Halbfinal-Ticket

SID 12.10.2025 • 07:41 Uhr Milwaukee gewinnt das entscheidende fünfte Duell mit Chicago. Nun wartet der Titelverteidiger aus Los Angeles.

Die Milwaukee Brewers haben sich das letzte Ticket für das Play-off-Halbfinale in der Major League Baseball gesichert. Beim 3:1 im entscheidenden fünften Duell mit den Chicago Cubs sorgten drei Solo-Homeruns von William Contreras, Brice Turang und Andrew Vaughn für die Entscheidung.

Damit trifft Milwaukee ab Montag auf Titelverteidiger Los Angeles Dodgers – das Team, das Max Kepler und seine Philadelphia Phillies aus dem Rennen geworfen hatte. Die Brewers, mit 97 Siegen bestes Team der regulären Saison, gewannen erstmals seit 2018 wieder eine Play-off-Serie.