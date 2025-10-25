MLB: Toronto legt in World Series vor

SID 25.10.2025 • 08:38 Uhr Im ersten Spiel der World Series der MLB gelingt den Blue Jays ein spektakulärer Erfolg.

Die Toronto Blue Jays haben Spiel eins der World Series der Major League Baseball spektakulär für sich entschieden. In ihrem ersten Finalspiel seit 1993 siegten die Kanadier gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 11:4. Addison Barger gelang dabei der erste Grand Slam eines Ersatzspielers überhaupt in der Serie um die Commissioner's Trophy.

Im sechsten Inning schlug "Pinch Hitter" Barger beim Stand von 2:2 einen Homerun, als alle drei Bases besetzt waren. Alejandro Kirk legte mit einem Zwei-Punkte-Homerun im selben Abschnitt nach. Insgesamt schafften die Blues Jays (Blauhäher) im sechsten Inning gleich neun Runs, die Dodgers erholten sich davon nicht mehr.