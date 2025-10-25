Die Toronto Blue Jays haben Spiel eins der World Series der Major League Baseball spektakulär für sich entschieden. In ihrem ersten Finalspiel seit 1993 siegten die Kanadier gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 11:4. Addison Barger gelang dabei der erste Grand Slam eines Ersatzspielers überhaupt in der Serie um die Commissioner's Trophy.
MLB: Toronto legt in World Series vor
Im ersten Spiel der World Series der MLB gelingt den Blue Jays ein spektakulärer Erfolg.
Addison Barger gelingt Historisches
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MARK BLINCH
Im sechsten Inning schlug "Pinch Hitter" Barger beim Stand von 2:2 einen Homerun, als alle drei Bases besetzt waren. Alejandro Kirk legte mit einem Zwei-Punkte-Homerun im selben Abschnitt nach. Insgesamt schafften die Blues Jays (Blauhäher) im sechsten Inning gleich neun Runs, die Dodgers erholten sich davon nicht mehr.
Spiel zwei der Best-of-seven-Serie findet in der deutschen Nacht zu Sonntag (2 Uhr MESZ) ebenfalls in Toronto statt. Toronto hatte zuletzt bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale gestanden. Die Dodgers könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.