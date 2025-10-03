MLB: Yankees besiegen Red Sox in "Spiel auf Leben und Tod"

SID 03.10.2025 • 07:33 Uhr Die New York Yankees liegen gegen den Erzrivalen nach Spielen 0:1 zurück - und gewinnen die Serie am Ende doch. Gefeierter Spieler ist ein Rookie.

Aufatmen bei den New York Yankees - die Hoffnung auf ein Ende ihrer Titel-Durststrecke in der MLB lebt weiter.

Das legendäre Baseball-Team aus der Bronx gewann das entscheidende Spiel drei in der Wildcard-Serie gegen den Erzrivalen Boston Red Sox mit 4:0 und darf weiter vom ersten World-Series-Titel seit 2009 träumen. Die Yankees hatten in der Best-of-three-Serie mit 0:1 zurückgelegen und dann zwei Spiele hintereinander gewonnen.

Yankees atmen auf: „Ein Spiel auf Leben und Tod“

„Es war ein Spiel auf Leben und Tod. Ich bin einfach froh, dem Team zum Sieg und zum Weiterkommen nach Toronto geholfen zu haben“, sagte der gefeierte Rookie-Pitcher Cam Schlittler, nachdem er zwölf gegnerische Spieler ausgeschlagen hatte.