World Series: Toronto gleicht aus

SID 29.10.2025 • 06:32 Uhr Im Finale der Major League Baseball steht es zwischen den Kanadiern und den Los Angeles Dodgers nun 2:2.

Die Toronto Blue Jays haben sich im Finale der Major League Baseball (MLB) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier gewannen Spiel vier der World Series bei den Los Angeles Dodgers in der Nacht zu Mittwoch mit 6:2. Durch den wichtigen Erfolg glich Toronto in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus.

Keine 24 Stunden nach der bitteren Niederlage nach 18 Innings im dritten Finalspiel lebt Torontos Traum vom ersten Titel seit 32 Jahren weiter. Ein Two-Run-Homerun von Vladimir Guerrero Jr. im dritten Inning und eine starke Leistung von Pitcher Shane Bieber legten den Grundstein für den Sieg der Blue Jays.