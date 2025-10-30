World Series: Toronto greift nach dem Titel

SID 30.10.2025 • 08:04 Uhr Die Blue Jays gehen 3:2 gegen die Dodgers in Führung - ein Rookie spielt dabei groß auf.

Die Toronto Blue Jays sind nur einen Sieg vom ersten Titel in der Major League Baseball seit 32 Jahren entfernt. Die Kanadier führen nach einem 6:1-Erfolg in Spiel fünf der World Series mit 3:2 gegen die Los Angeles Dodgers. Die Entscheidung könnte in der Nacht zum Samstag in Toronto fallen. Auch ein mögliches siebtes Aufeinandertreffen würde im Rogers Center steigen. Die Blue Jays haben ihre bislang einzigen beiden Titel 1992 und 1993 geholt.

In Los Angeles avancierte Rookie-Pitcher Trey Yesavage zum Helden der Blue Jays. Der 22-Jährige schaffte 12 Strikeouts und arbeitet nun an einem filmreifen Saisonende. „Es ist eine verrückte Welt“, sagte Yesavage nach seiner starken Performance vor 52.175 Zuschauern im Dodger Stadium: „Hollywood hätte es nicht besser machen können. Ich bin einfach sehr dankbar, ein Teil davon zu sein.“