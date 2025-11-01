Dodgers erzwingen Spiel sieben – Yamamoto glänzt erneut

SID 01.11.2025 • 08:07 Uhr Los Angeles gleicht in der World Series gegen Toronto aus. In der Nacht zu Sonntag fällt die Entscheidung um den Titel.

Die Los Angeles Dodgers haben sich im Titelkampf der Major League Baseball gegen die Toronto Blue Jays das entscheidende siebte Spiel in der World Series erkämpft. Die enge sechste Begegnung gewann der Titelverteidiger in Toronto mit 3:1, beim Stand von 3:3 fällt die Entscheidung in der Nacht zu Sonntag ebenfalls im Rogers Centre.

Den Grundstein legte das Team aus Kalifornien mit drei Runs im dritten Inning sowie einer weiteren starken Vorstellung von Pitcher Yoshinobu Yamamoto. Zum ersten Mal seit 2019 geht die World Series über die volle Distanz.