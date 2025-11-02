Final-Drama in der MLB! Erste Titelverteidigung seit 25 Jahren

SID 02.11.2025 • 07:18 Uhr In einem Herzschlagfinale gegen die Blue Jays aus Toronto setzt sich der Favorit aus Los Angeles durch.

Erste Titelverteidigung seit 25 Jahren: Die Los Angeles Dodgers sind erneut Meister in der Major League Baseball (MLB). Im entscheidenden siebten Spiel der World Series rang der nun neunmalige Champion die Toronto Blue Jays in einem Nervenkrimi mit 5:4 nieder. Seit Rekordmeister New York Yankees im Jahr 2000 sind die Dodgers damit das erste Team, das seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte.

Angeführt von Superstar Shohei Ohtani bewies Los Angeles in der Nacht zum Sonntag erneut Comeback-Qualitäten. Solo-Homeruns von Max Muncy und Miguel Rojas egalisierten einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand kurz vor Schluss zum 4:4. Im Rogers Centre in Toronto brachte Catcher Will Smith Los Angeles mittels Homerun im elften Inning auf die Siegerstraße, ehe die Dodgers mit einem Double Play das Spiel vollends auf ihre Seite zogen.

Bittere Niederlage für Toronto

Für Toronto ist es derweil eine bittere Niederlage auf den letzten Metern. Sowohl in der gesamten Finalrunde als auch im Decider hatte das kanadische MLB-Team bereits eine Hand am Pokal: Mit einer 3:2-Führung vor dem sechsten Spiel wäre lediglich ein weiterer Sieg aus zwei Spielen ausreichend gewesen.