Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
MLB
MLB
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
MLB>

"Ich hatte keine Wahl": Prinz Harry entschuldigt sich nach Cap-Eklat

Prinz Harry entschuldigt sich

Der Duke of Sussex trug beim vierten Spiel der World Series im Baseball eine Kappe der Los Angeles Dodgers.
Prinz Harry mit Ehefrau Meghan im Dodger Stadium
Prinz Harry mit Ehefrau Meghan im Dodger Stadium
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RONALD MARTINEZ
SID
Der Duke of Sussex trug beim vierten Spiel der World Series im Baseball eine Kappe der Los Angeles Dodgers.

Prinz Harry hat sich dafür entschuldigt, bei den Endspielen der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) zwischenzeitlich eine Cap der am Ende siegreichen Los Angeles Dodgers getragen zu haben. Er sei „unter Zwang“ gewesen, sagte er dem kanadischen Fernsehsender CTV. Die Dodgers gewannen die World Series 4:3 gegen die Toronto Blue Jays. Prinz Harrys Vater König Charles III. ist das offizielle Staatsoberhaupt Kanadas.

Im vierten Spiel der World Series im Dodger Stadium hatte Harry auf Einladung der Klubbesitzer die Mannschaftsbank (dugout) der Dodgers besucht. Die blaue Cap der Gastgeber zu tragen, sei ein Akt der Höflichkeit gewesen. „Ich hatte keine Wahl“, sagte er und ergänzte scherzhaft: „Wenn man oben nicht mehr viel Haar hat und unter Flutlicht sitzt, nimmt man jede Kappe, die verfügbar ist.“

Mehrere Medien bezeichneten den Vorfall als „Hat-Gate“. Harry, der in Los Angeles wohnt, stellte in dem Interview allerdings klar, dass er bei Spiel fünf in Los Angeles sowie bei den Spielen sechs und sieben in Toronto, wo er Kriegsveteranen besuchte, eine Kappe der Blue Jays getragen habe. „Ich war durchgehend Blue Jays“, die Niederlage in der World Series bedauere er: „Ich bin am Boden zerstört, dass die Blue Jays verloren haben.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite