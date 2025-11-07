"Ich hatte keine Wahl": Prinz Harry entschuldigt sich nach Cap-Eklat

SID 07.11.2025 • 14:55 Uhr Der Duke of Sussex trug beim vierten Spiel der World Series im Baseball eine Kappe der Los Angeles Dodgers.

Prinz Harry hat sich dafür entschuldigt, bei den Endspielen der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) zwischenzeitlich eine Cap der am Ende siegreichen Los Angeles Dodgers getragen zu haben. Er sei „unter Zwang“ gewesen, sagte er dem kanadischen Fernsehsender CTV. Die Dodgers gewannen die World Series 4:3 gegen die Toronto Blue Jays. Prinz Harrys Vater König Charles III. ist das offizielle Staatsoberhaupt Kanadas.

Im vierten Spiel der World Series im Dodger Stadium hatte Harry auf Einladung der Klubbesitzer die Mannschaftsbank (dugout) der Dodgers besucht. Die blaue Cap der Gastgeber zu tragen, sei ein Akt der Höflichkeit gewesen. „Ich hatte keine Wahl“, sagte er und ergänzte scherzhaft: „Wenn man oben nicht mehr viel Haar hat und unter Flutlicht sitzt, nimmt man jede Kappe, die verfügbar ist.“