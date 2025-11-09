Spielmanipulation: Zwei MLB-Profis drohen 65 Jahre Haft

SID 09.11.2025 • 20:33 Uhr Clevelands Pitcher Emmanuel Clase und Luis Ortiz sollen so geworfen haben, dass Wettende kassieren konnten.

Zwei Baseball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga MLB drohen wegen Spielmanipulation jahrzehntelange Haftstrafen.

Die Pitcher Emmanuel Clase und Luis Ortiz von den Cleveland Guardians wurden von der Staatsanwaltschaft in Brooklyn/New York im Zusammenhang mit einem Komplott zur Manipulation von Wetten auf Würfe in MLB-Spielen angeklagt. Sollte ein Gericht allen Anklagepunkten folgen, könnten beide für jeweils 65 Jahre im Gefängnis landen.

Clase ist noch auf freiem Fuß

Ortiz (26) wurde am Sonntag in Boston verhaftet. Clase (27), einer der besten „Closer“ (Pitcher, die einen Vorsprung über kurze Phasen ins Ziel bringen) der Liga, ist noch auf freiem Fuß. Beide waren bereits im Sommer wegen der Anschuldigungen suspendiert worden.

Wie ESPN berichtet, schildert die 23-seitige Anklageschrift dezidiert die Manipulationsversuche. Demnach haben Ortiz und Clase Bälle abgesprochen so geworfen, dass Wettende auf „Ball“ oder „Strike“ setzen konnten.