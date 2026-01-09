Doping! Mega-Sperre für deutschen Star

SID 09.01.2026 • 22:13 Uhr Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler wird wegen Dopings von der MLB mit einer langen Sperre belegt.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler ist wegen Dopings von der MLB für 80 Spiele gesperrt worden.

Der 32-Jährige, der derzeit als „Free Agent“ einen neuen Klub sucht, wurde positiv auf Epitrenbolon, ein Abbauprodukt des anabolen Steroids Trenbolon, getestet. Das gab die nordamerikanische Profiliga am Freitag bekannt.

Kepler hatte in der vergangenen Saison mit den Philadelphia Phillies die Playoffs erreicht, war aber in der ersten Runde gegen den späteren Meister Los Angeles Dodgers ausgeschieden.

Sperre erschwert Suche nach neuem Team

Nachdem sein Vertrag ausgelaufen war, hat er für die im April beginnende Saison noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.