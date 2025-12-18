Überraschende Heimpleite in der NBA

SID 18.12.2025 • 06:21 Uhr Die Timberwolves kassieren in der NBA eine überraschende Heimpleite. Die Bulls siegen derweil dank der Gala eines Australiers.

Die Minnesota Timberwolves haben in der NBA eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Finalist der vergangenen beiden Conference-Endspiele im Westen unterlag den Memphis Grizzlies mit 110:116, die Timberwolves hatten zuvor sieben der vergangenen acht Spiele gewonnen.

Für die Gäste war Jaren Jackson Jr. mit 28 Punkten und zwölf Rebounds der überragende Akteur, dazu überzeugte Jock Landale von der Bank mit 20 Zählern und zehn Rebounds. Für Minnesota war Julius Randle mit 21 Punkten bester Werfer, Center Rudy Gobert steuerte ein Double-Double aus 16 Punkten und 16 Rebounds bei.

Bulls feiert Sieg gegen Cavaliers

Im zweiten Spiel des Abends führte Josh Giddey die Chicago Bulls mit einem Triple-Double (23 Punkte, elf Rebounds, elf Assists) zu einem 127:111-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers.