NBA: Schröder feiert Comeback - Curry mit Gala-Vorstellung

SID 15.12.2025 • 06:05 Uhr Auch mit dem Weltmeister aus Deutschland kassiert Sacramento die 20. Saisonpleite. LeBron James rettet dagegen die Lakers.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat nach dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, eine weitere Niederlage der Sacramento Kings in der Basketball-Profiliga NBA aber auch nicht verhindern können. Die Kings verloren gegen die Minnesota Timberwolves mit 103:117.

Schröder kam nach seiner Hüftverletzung von der Bank. Der 32-Jährige war in 25 Einsatzminuten mit 17 Punkten zusammen mit DeMar DeRozan und Precious Achiuwa erfolgreichster Werfer seines Teams. Dazu kamen ein Rebound und drei Assists des Point Guards.

Bei den Kings droht allerdings der nächste Ausfall: Topscorer Zach LaVine verletzte sich im zweiten Viertel am Knöchel. Julius Randle war mit 24 Punkten bei den Wolves am treffsichersten. Welt- und Europameister Schröder hatte letztmals am 24. November gespielt.

Für die Kings war es bereits die 20. Saisonniederlage im 26. Spiel. Es ist die schlechteste Siegquote seit der Saison 2008/09. Das Team aus Kalifornien liegt in der Western Conference nur auf dem vorletzten Platz.

Gala-Vorstellung von Curry reicht nicht

Dagegen landeten die Los Angeles Lakers mit den beiden Topstars LeBron James und Luka Doncic einen knappen 116:114-Erfolg gegen die Phoenix Suns. Mit 18 Siegen aus 25 Spielen sind die Lakers auf Kurs. Doncic gelangen 29 Punkte, James 26. Mit zwei Freiwürfen 3,9 Sekunden vor Schluss entschied der 40-Jährige die enge Partie. Maximilian Kleber stand nicht im Kader.