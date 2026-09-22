Batum beendet Karriere

Der 37-Jährige spielt für Portland, Charlotte, Philadelphia und die LA Clippers. Seinen Höhepunkt hat er bei Olympia 2024.

Nach 18 Jahren in der NBA und über 1200 Spielen hat Nicolas Batum genug, der Franzose beendet seine Karriere. „Meine Zeit ist vorbei. Wenn man so viel Basketball gespielt hat wie ich, muss man irgendwann wissen, wann Schluss ist“, sagte der 37-Jährige in einem Instagram-Video.

NBA: Batum verkündet Rücktritt

Bei der Aufnahme unterhält sich Batum in einer Halle in Pont-l’Évêque mit seinem Sohn. „Papa hört mit dem Basketballspielen auf“, sagt der Zehnjährige. „Ja, das war’s. Es ist vorbei. Ich möchte nach Hause kommen und bei dir sein“, sagt der Vater.

Batum spielte für die Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers und Los Angeles Clippers. Mit dem Nationalteam holte er zweimal Olympiasilber und zweimal WM-Bronze. 2013 wurde Batum Europameister.

Olympia-Halbfinalsieg 2024: Batums Höhepunkt

Der Halbfinalsieg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris über Deutschland sei für ihn „der beste Basketball-Moment, den ich je erlebt habe“ gewesen, sagte Batum im Video.