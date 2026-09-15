Spektakuläre Rückkehr von NBA-Star

Kahwi Leonard verlässt die LA Clippers und kehrt zu den Toronto Raptors zurück, wo er auf ein zwar kurzes, aber überaus erfolgreiches erstes Intermezzo zurückblickt.

Nach dem Ärger um illegale Gehaltszahlungen verlässt Basketballstar Kawhi Leonard die Los Angeles Clippers und kehrt zu den Toronto Raptors zurück. Der Trade war bereits Anfang Juni von beiden Teams angekündigt, anschließend jedoch von der Profiliga NBA auf Eis gelegt worden, da die Clippers die Regeln der Gehaltsobergrenze umgangen haben sollen, um den 35-Jährigen zu bezahlen.

NBA: Clippers hart bestraft – Picks weg

Millionenzahlungen eines Sponsors an Leonard, ohne dass dieser eine Gegenleistung erbracht hätte, waren aufgefallen. Die NBA hatte die Clippers daraufhin nach einer langwierigen Untersuchung durch externe Anwälte hart bestraft. Der Klub musste fünf Erstrundenpicks abgeben und eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar zahlen. Eine Transfersperre gab es nicht, sodass die Raptors den Leonard-Deal nun abschließen konnten.

Kahwi Leonard wird künftig wieder für die Raptors auflaufen Forward Kawhi Leonard © AFP/GETTY IMAGES /SID/RONALD MARTINEZ

„Wir freuen uns riesig, Kawhi wieder in Toronto begrüßen zu dürfen. Sein Einfluss auf unsere Organisation, unsere Stadt und unser Land ist unbestreitbar, und er verkörpert den Wettbewerbsgeist und die Meistermentalität, die wir schätzen“, sagte Raptors-General-Manager Bobby Webster.

Megapaket für Leonard ausgehandelt

Im Gegenzug für Leonard erhält Los Angeles Brandon Ingram, Gradey Dick, zwei ungeschützte Erstrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks und das Recht, einen weiteren Erstrundenpick zu tauschen.

Leonard war 2018 von den San Antonio Spurs, mit denen er 2014 den Meistertitel geholt hatte, zu den Raptors gewechselt. Der siebenmalige Allstar führte Toronto anschließend zum Titel, die Raptors sind der einzige kanadische NBA-Champion. Nach der Saison ging er zu den Clippers, wo er immer wieder von Verletzungen geplagt war.