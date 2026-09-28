Kristaps Porzingis muss einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Der Lette fehlt den Golden State Warriors im Trainingscamp.

Die Golden State Warriors müssen schon vor dem Trainingscamp den ersten Dämpfer hinnehmen. Center Kristaps Porzingis fällt wegen eines nicht näher benannten gesundheitlichen Problems auf unbestimmte Zeit aus und reist nicht mit ins Camp.

General Manager Mike Dunleavy Jr. will daraus aber noch keine Hiobsbotschaft für den Saisonstart machen: „Ich gehe nicht davon aus, dass er zum Saisonstart ausfällt. Er steht diese Woche nur nicht zur Verfügung.“ Porzingis habe nach Angaben Dunleavys vergangene Woche noch voll trainiert.

Auch Jimmy Butler III und Moses Moody sind noch nicht spielfähig. Butler arbeitet nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie, Moody nach dem Riss der linken Patellasehne inzwischen aber wieder an „sehr leichten Aktivitäten auf dem Court“.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.