NBA-Ikone Michael Jordan trug es im dritten Spiel der Finalserie 1998, teurer war bislang nur das Basketballtrikot aus Spiel eins.

Michael Jordan trug es kurz vor dem Ende seines „Last Dance“, jetzt ist das Trikot der NBA-Ikone für eine Rekordsumme über den Tisch gegangen. Das weiße Jersey mit der berühmten Nummer 23 aus dem dritten Spiel der Finalserie 1998 zwischen Jordans Chicago Bulls und Utah Jazz wurde vom digitalen Auktionshaus Joopiter für 12,26 Millionen Dollar versteigert. Für den bisherigen Topwert im Basketball (10,1 Millionen) hatte Jordans Trikot aus Spiel eins des Duells 2022 bei Sotheby’s gesorgt.

Netflix-Doku über Jordans letzte Saison

Netflix hatte 2020 eine vielbeachtete Dokumentation („The Last Dance“) über Jordans letzte Saison bei den Chicago Bulls herausgebracht. Das Team aus der Windy City holte damals seine sechste und bis heute letzte Meisterschaft, in den Finals gelang ein 4:2 über Utah. Schon 1991, 1992, 1993, 1996 und 1997 hatten die Bulls um ihre Stars Jordan und Scottie Pippen unter Trainer Phil Jackson in der nordamerikanischen Profiliga triumphiert.

Jordan beendete 1998 zum zweiten Mal seine NBA-Karriere, kehrte aber drei Jahre später erneut zurück und absolvierte noch zwei Saisons bei den Washington Wizards.

2024 war ein Trikot der Baseball-Legende Babe Ruth für 24,1 Millionen US-Dollar verkauft worden. Es ist das teuerste Sport-Sammlerstück der Welt.