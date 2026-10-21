Im Madison Square Garden wird der deutsche NBA-Champion Ariel Hukporti von seinem alten Team geehrt.

Mit einem Knie-Scooter rollte Ariel Hukporti über das Parkett des Madison Square Garden, dann nahm der NBA-Champion aus Stralsund bei der feierlichen Übergabe seinen Meisterring entgegen und steckte ihn an den rechten Zeigefinger. Ein schöner Moment in einer ganz bitteren Lebensphase.

Achillessehnenriss stoppt Hukporti-Saison

Hukporti, der im Sommer mit den New York Knicks als dritter Deutscher nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein in der Basketball-Profiliga triumphiert hatte, muss in der neuen Saison zuschauen. Wegen eines Achillessehnenrisses war der 24-Jährige bei der Zeremonie auf den medizinischen Roller angewiesen, das rechte Bein wurde darauf hochgelagert.

Anschließend sah der Center aus nächster Nähe seinem neuen Team zu, die Philadelphia 76ers um Starzugang LeBron James gewannen das Auftaktspiel bei den Knicks 106:100. Hukporti hat nun einen langen Weg zurück aufs Feld vor sich.