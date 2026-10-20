In der Nacht steigt auch der Titelverteidiger New York Knicks in die Saison ein.

Die Detroit Pistons haben dank einer spektakulären Aufholjagd einen erfolgreichen Start in die neue NBA-Saison hingelegt. Zum Auftakt der 81. Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga drehten die Pistons einen zwischenzeitlichen 22-Punkte-Rückstand und gewannen 121:113 gegen die Boston Celtics. Dem Rekordsieger reichten auch starke 38 Zähler von Neuzugang Paul George nicht.

Knicks starten gegen James’ Sixers

In der Nacht zu Mittwoch (01.00 Uhr MESZ) steigt auch der Titelverteidiger New York Knicks in die Saison ein. Erster Gegner sind die Philadelphia 76ers um Superstar LeBron James, der in seine 24. NBA-Spielzeit geht und nach seinem Wechsel von den Los Angeles Lakers noch einmal nach dem Titel greifen will. Anschließend spielt zudem noch Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama.