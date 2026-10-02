Bub Carrington bestätigt den Tanking-Verdacht gegen die Washington Wizards. AJ Dybantsa landete schließlich in der US-amerikanischen Hauptstadt.

NBA-Profi Bub Carrington hat den Tanking-Verdacht bei den Washington Wizards mit bemerkenswerter Offenheit bestätigt. Der Guard erklärte in einem Interview mit dem TV-Sender WUSA9, die Mannschaft sei in der vergangenen Saison in ihrer Entfaltung gebremst worden, um Supertalent AJ Dybantsa im Draft zu bekommen.

Hintergrund ist das immer wieder kritisierte System in der NBA, nach dem die schlechtesten Teams der Vorsaison die besten Talente aussuchen dürfen. Mehreren Teams wird immer wieder nachgesagt, deshalb im späteren Verlauf einer Spielzeit mit Absicht zu verlieren, also zu tanken. Es wird auch als Betrug verschrien.

Washington-Star bestätigt Tanking-Vorwürfe

„Uns wurde einfach nicht gesagt, dass wir die beste Version von uns selbst sein sollen. Wir wurden alle auf eine Art zurückgehalten, weil wir versucht haben, AJ Dybantsa zu bekommen. Das ist kein Geheimnis. Aber jetzt hat niemand mehr Handschellen an. Alle sind von ihren Fesseln befreit“, sagte Carrington.

Washington beendete die Spielzeit mit 17 Siegen und 65 Pleiten. Zum dritten Mal nacheinander gab es damit eine Saison mit höchstens 20 Siegen. Washington gewann sogar die Draft Lottery und holte mit dem ersten Pick tatsächlich Wunschspieler Dybantsa. Die NBA hatte zuvor ein neues Lottery-System ab dem Draft 2027 beschlossen, das Tanking stärker entgegenwirken soll.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.