LeBron James feiert mit den Philadelphia 76ers ein erfolgreiches Debüt - ausgerechnet bei der Ringnacht der New York Knicks.

Erfolgreiches Debüt für LeBron James bei den Philadelphia 76ers! Die aktive NBA-Legende hat mit seinem neuen Team die große Meisterfeier-Nacht der New York Knicks verdorben. Der Titelverteidiger erhielt vor dem Tip-off im Madison Square Garden die Championship-Ringe, doch Philadelphia gewann den Saisonauftakt in New York mit 106:100.

Er habe Freude daran gehabt habe, die Feier zu stören, erklärte James nach der Partie bei NBC Sports: „Das ist schon etwas Besonderes.“ Für den NBA-Rekordscorer war es das erste Pflichtspiel nach seinem Wechsel als Free Agent im Sommer von Los Angeles nach Philly – zugleich begann seine 24. Saison.

Superstar LeBron James spielte erstmals in der regulären Saison für die Philadelphia 76ers Superstar LeBron James spielte erstmals in der regulären Saison für die Philadelphia 76ers © IMAGO/EPA

LeBron James direkt mit Bestwert

James kam auf 14 Punkte, neun Rebounds sowie sieben Assists – Letzteres bedeutete einen teaminternen Bestwert am Abend. Dazu kamen ein Steal und ein Block. Aus dem Feld traf er fünf seiner 13 Würfe, bei drei Dreiern blieb er ohne Erfolg. „Ich könnte viel besser sein. Ich finde aber, dass wir gerade defensiv außergewöhnlich gespielt haben“, erklärte der Forward.

Den Unterschied machte Philadelphia nach der Pause, als die Knicks im dritten Viertel einbrachen. Tyrese Maxey führte die Sixers mit 28 Punkten an, Jaylen Brown erzielte bei seinem Debüt 19 Zähler, acht Rebounds und sechs Assists. Joel Embiid ergänzte 13 Punkte, elf Rebounds, sechs Assists, drei Blocks und zwei Steals.

Brunson verfehlt viele Würfe

Auf der Gegenseite markierte Jalen Brunson 21 Zähler, doch der Finals-MVP traf nur sechs von 19 Würfen.

Zu Beginn des Abends stand in New York die Banner-Zeremonie, die Meisterflagge der Knicks wurde feierlich unter das Hallendach gezogen, zudem wurden die Meisterringe ausgegeben – am Ende eines engen Spiels stand dann aber die erste Heimniederlage des Titelverteidigers.

DEINE MEINUNG

James stellte seine Rolle klar heraus: „Es geht ums Gewinnen. Ich versuche einfach, die Plays zu machen, die zum Sieg führen.“ Der Routinier hatte vor dem Saisonstart erst etwas mehr als zwei Wochen mit seiner neuen Mannschaft gearbeitet.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.