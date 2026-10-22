Yaxel Lendeborg greift Luka Dončić nach der Pleite der Warriors bei den Lakers an und sagt, er habe jeden Respekt verloren.

Yaxel Lendeborg hat nach seinem NBA-Debüt eine Ansage an Luka Doncic gerichtet. Nach dem 105:127 der Golden State Warriors bei den Los Angeles Lakers sagte der Rookie über den Superstar: „Ich habe jeden Respekt verloren.“ Der Grund: Doncic habe „das gesamte Spiel über bei den Schiedsrichtern reklamiert“.

Der an elfter Stelle gedraftete Forward wurde über weite Strecken auf Doncic angesetzt. Dabei hielt er gegen den Lakers-Star stand: Doncic traf laut Tracking-Daten nur einen von sechs Würfen, wenn Lendeborg sein primärer Verteidiger war. Das Duell wurde früh hitzig.

Im zweiten Viertel fiel Lendeborg auf einen Pumpfake Doncics herein und verursachte ein Foul. Anschließend gerieten beide aneinander. „Das war furchtbar“, sagte Lendeborg über die Szene. Ihn habe nicht der Pfiff gestört, sondern das ständige Reklamieren seines Gegenspielers.

Yaxel Lendeborg spielt für die Warriors Yaxel Lendeborg spielt für die Warriors © IMAGO/Xinhua

Doncic über Lendeborg: „Verrücktes Zeug geredet“

Das Wortgefecht ging weiter. Lendeborg kassierte ein Technisches Foul und schilderte danach: „Ich habe ihm gesagt, dass er schlecht ist. Er kann gegen mich nicht scoren.“ Doncic traf nach dem Zwischenfall zunächst einen Jumper, ehe er mit Ablauf der ersten Hälfte einen Wurf von der Mittellinie über das Brett verwandelte, in Richtung des Rookies zeigte und lachte.

Doncic verbuchte 28 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists, musste im vierten Viertel aufgrund der hohen Führung nicht mehr eingreifen. Zu Lendeborgs Trash Talk sagte er: „Er hat verrücktes Zeug geredet. Aber ich wollte nicht zurückreden. Diese Saison versuche ich keine technischen Fouls zu bekommen.“ Die nächste Partie der Lakers bei den Warriors steigt am 30. Oktober im Chase Center.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.