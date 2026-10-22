Anthony Edwards überragt beim NBA-Auftakt mit 45 Punkten - und tritt in die Fußstapfen von Wilt Chamberlain und Michael Jordan. Auch LaMelo Ball überzeugt bei seinem Wolves-Debüt.

Anthony Edwards hat den ersten Auftritt des neuen Timberwolves-Backcourts mit LaMelo Ball zu einer Machtdemonstration gemacht. Minnesota gewann zum NBA-Saisonauftakt bei den Miami Heat klar mit 131:106 – und Edwards setzte mit 45 Punkten zugleich einen Franchise-Rekord für ein Eröffnungsspiel.

Dazu stieg er zum dritten Spieler der NBA-Geschichte auf, der in Auftaktspielen mehrfach 40 Punkte oder mehr erzielte – neben Wilt Chamberlain (viermal) und Michael Jordan (dreimal). Im vergangenen Jahr hatte Edwards beim Saisonauftaktsieg von Minnesota gegen die Portland Trail Blazers 41 Punkte erzielt.

ANT JUST WENT OFF TO LEAD MINNESOTA TO VICTORY!



45 PTS

10 REB

9 3PM



FIRST PLAYER IN NBA HISTORY WITH 45+ PTS, 10+ REB, AND 5+ 3PM IN A SEASON OPENER 🤯 pic.twitter.com/m1Y3cKKUAE — NBA (@NBA) October 22, 2026

Der Shooting Guard war gegen Miami von Beginn an nicht zu kontrollieren. Edwards hatte zur Pause bereits 21 Zähler auf dem Konto, nach drei Vierteln 36 – Minnesota führte da mit 99:81. Am Ende traf der 25-Jährige 16 seiner 29 Würfe aus dem Feld, versenkte neun Dreier und komplettierte seine Gala mit zehn Rebounds. Die Wolves trafen insgesamt starke 21 Dreier bei 50 Versuchen.

NBA: Anthony Edwards und LaMelo Ball überzeugen

Auch Ball lieferte bei seinem Debüt nach dem Trade von den Charlotte Hornets einen überzeugenden Einstand. Der Point Guard kam in knapp 28 Minuten auf 21 Punkte, sechs Assists und fünf Dreier. Mehrfach fand er Edwards früh im Angriff, während Minnesota mit hohem Tempo und viel Spacing Miamis Defense auseinanderzog.

Superstar Giannis Antetokounmpo zeigte bei seiner Heat-Premiere trotz der deutlichen Niederlage seine Klasse. Der Forward erzielte 35 Punkte bei 13 von 19 aus dem Feld, schnappte sich sechs Rebounds und traf neun Freiwürfe.

DEINE MEINUNG

Bam Adebayo verbuchte 15 Punkte, sieben Rebounds und vier Assists, doch abgesehen von Antetokounmpo fand Miami offensiv zu selten verlässliche Antworten. Davion Mitchell verteilte zwar zehn Assists, leistete sich aber auch fünf Turnover.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.