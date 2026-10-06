Große Sorgen um deutschen NBA-Profi

Bei Ariel Hukporti besteht der Verdacht auf eine schwerwiegende Achillessehnenverletzung.

Dem deutschen Center Ariel Hukporti droht in der Basketball-Profiliga NBA eine lange Zwangspause. Ausgerechnet bei seinem Debüt für die Philadelphia 76ers, das gleichzeitig auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und NBA-Champion New York Knicks war, musste der 24-Jährige nach weniger als fünf Minuten des Vorbereitungsspiels das Feld verlassen. Dabei soll sich der gebürtige Stralsunder möglicherweise eine Achillessehnenverletzung zugezogen haben.

Hukporti, der für Philadelphia-Star Joel Embiid starten durfte, war noch im ersten Viertel ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und hatte sich sofort an das rechte Bein gegriffen, nur mit Hilfe gelangte er in die Kabine.

Ariel Hukporti verletzte sich womöglich schwer Ariel Hukporti verletzte sich womöglich schwer © IMAGO/HMB-Media

Am Dienstag soll Hukporti weiter untersucht werden. Schon 2022 riss er sich in der Saisonvorbereitung der australischen NBL die Achillessehne und verpasste daraufhin die komplette Saison.

NBA-Meister mit den New York Knicks

Hukporti, der sich mit den Knicks in der vergangenen Saison zum Meister gekrönt hatte, war nach zwei Jahren in New York erst im Sommer zum Klub aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania gewechselt und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag über 3,4 Millionen Dollar.

In Philadelphia spielt er auch an der Seite des Weltstars LeBron James, der sich ebenfalls kürzlich den Sixers anschloss.