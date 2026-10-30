NBA-Überraschungsteam bleibt ungeschlagen

Die Memphis Grizzlies sind eine der Geschichten der noch jungen NBA-Saison. Ein Rookie legt sein erstes Triple-Double hin.

Keine Topstars, kein Problem: Das Überraschungsteam der Memphis Grizzlies bleibt in der nordamerikanischen Basketballliga NBA weiter ungeschlagen.

Die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Tennessee gewann beim 124:103 gegen die Portland Trail Blazers auch sein fünftes Saisonspiel, Rookie Cameron Boozer hinterließ mit dem ersten Triple-Double seiner Profikarriere Eindruck.

Grizzlies überraschen dank Rookie Boozer

Der frühe Lauf der Grizzlies – neben den Houston Rockets als einziges Team noch makellos – ist in der stark besetzten Western Conference eine der größten Überraschungen der noch jungen NBA-Saison. Vor der Saison hatte das Team mit Ja Morant seinen Topspieler und einzigen wirklichen Star nach sieben Jahren an die Trail Blazers abgegeben. Beim ersten Wiedersehen erlebte Morant mit 14 Punkten einen durchschnittlichen Abend, sein Co-Star Damian Lillard enttäuschte mit neun Punkten und nur einem von neun getroffenen Dreierversuchen.

Ganz anders Rookie Boozer: Der 19-Jährige, im diesjährigen Draft an dritter Stelle ausgewählt, glänzte mit 18 Punkten sowie jeweils zwölf Rebounds und Assists. Nach dem Sieg gab sich der Jungstar lässig. „Es ist schön“, sagte er: „Ich werde weitermachen. Die Saison hat gerade erst angefangen, wir haben 77 weitere Spiele – also noch viel vor uns.“