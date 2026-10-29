Franz Wagner und Dennis Schröder kassieren mit Orlando und Charlotte Niederlagen. Tristan da Silva erzielt für die Magic 20 Punkte.

Die deutschen Basketball-Weltmeister Franz Wagner und Dennis Schröder haben mit ihren Teams in der NBA Niederlagen kassiert. Wagner verlor mit Orlando Magic bei den Toronto Raptors deutlich mit 99:129, Nationalmannschaftskapitän Schröder unterlag mit den Charlotte Hornets bei den Detroit Pistons 89:97. Auch Isaiah Hartenstein ging mit Oklahoma City Thunder erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Feld.

Für Orlando war es die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Nach seiner Glanzleistung zuletzt beim ersten Saisonsieg kam Wagner diesmal auf 15 Punkte, vier Rebounds und fünf Assists. Sein deutscher Teamkollege Tristan da Silva erzielte 20 Zähler. Noch beim vorherigen 111:102 gegen die New York Knicks hatte Wagner mit 23 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists überzeugt. Allein 21 Punkte waren ihm im Schlussviertel gelungen.

Schröder gelangen bei der Hornets-Pleite in Detroit 14 Punkte, vier Rebounds und fünf Assists. Der deutsche Rookie Christian Anderson steuerte zwei Zähler und einen Assist bei. Charlotte hatte zuvor zweimal nacheinander gewonnen, zuletzt mit 110:103 gegen die Washington Wizards. Die Hornets stehen nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

NBA: Hartenstein glänzt bei Thunder-Pleite

Oklahoma ist seine weiße Weste unterdessen los. Nach vier Erfolgen zum Saisonstart verlor Thunder bei den Dallas Mavericks deutlich mit 96:120. Dabei verbuchte Hartenstein mit zehn Punkten und 14 Rebounds sein zweites Double-Double nacheinander, zudem gelangen ihm drei Assists. Zuvor hatte der deutsche Center beim 125:114 gegen die Phoenix Suns 15 Punkte und 13 Rebounds erzielt.

Seinen ersten Erfolg im Trikot der Miami Heat feierte derweil Giannis Antetokounmpo beim 129:117 gegen Atlanta. Der Topstar steuerte 24 Punkte und 18 Rebounds bei. Bam Adebayo erzielte ebenfalls 24 Zähler und wurde zum besten Rebounder der Vereinsgeschichte.

DEINE MEINUNG

Die Philadelphia 76ers um Superstar LeBron James gewannen bei den Indiana Pacers mit 114:109, Tyrese Maxey erzielte 27 Punkte, James kam auf 13 Zähler. Houston blieb beim 132:100 gegen Milwaukee ungeschlagen. San Antonio bezwang Utah angeführt vom starken Victor Wembanyama (36 Punkte) mit 117:111.