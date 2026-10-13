Sorgen um NBA-Star Porzingis wachsen

Kristaps Porzingis bleibt bei den Warriors wegen eines nicht näher benannten Gesundheitsproblems auf unbestimmte Zeit raus. Steve Kerr ist besorgt.

Die Sorgen um Kristaps Porzingis bei den Golden State Warriors wachsen. Der NBA-Star fällt wegen eines nicht näher benannten Gesundheitsproblems weiter auf unbestimmte Zeit aus und soll am Dienstag erstmals wieder auf dem Teamgelände erscheinen. Dort will er mit Sportmediziner Rick Celebrini die nächsten Schritte festlegen.

Headcoach Steve Kerr hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, Porzingis noch nicht gesehen zu haben. Der US-Amerikaner nannte die Situation „definitiv besorgniserregend“. Porzingis hatte das Trainingscamp auf Hawaii ebenso verpasst wie das erste Preseason-Spiel gegen die Los Angeles Clippers in Honolulu.

Wie lange fällt Porzingis aus?

General Manager Mike Dunleavy Jr. wollte Porzingis zunächst nicht für den Saisonauftakt abhaken: „Ich schreibe ihn nicht als Ausfall für den Saisonstart oder Ähnliches ab. Er ist diese Woche einfach nicht verfügbar.“ Eine belastbare Timeline gibt es allerdings weiterhin nicht. Noch kurz vor dem Trainingscamp hatte der Big Man im Warriors-Trainingszentrum an sämtlichen Offseason-Einheiten teilgenommen, ehe das Problem plötzlich auftrat.

Die gesundheitliche Vorgeschichte verstärkt die Ungewissheit. Porzingis verpasste in den vergangenen zwei Spielzeiten zusammengerechnet 90 Partien. Nach einer langwierigen Atemwegserkrankung bei den Boston Celtics im Februar 2025 war bei ihm POTS diagnostiziert worden, eine Störung des autonomen Nervensystems, die unter anderem Herzrasen und Atemnot auslösen kann. Einen Zusammenhang mit dem aktuellen Ausfall haben die Warriors jedoch nicht hergestellt.

Wichtiger Faktor im Frontcourt

Golden State hatte Porzingis im Februar per Trade von den Atlanta Hawks geholt und ihn im Sommer mit einem Zweijahresvertrag über 40 Millionen Dollar gehalten.

In 32 Spielen der vergangenen Saison kam der 2,18 Meter große Center auf 16,7 Punkte, 5,2 Rebounds und 1,2 Blocks pro Partie. Seine Kombination aus Rim Protection und Shooting soll dem Warriors-Frontcourt zusätzliche Dimensionen geben – doch vorerst bleibt sein Platz im Team weiter offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.