Kurz vor NBA-Start: Schreckmoment um Stephen Curry

Sind diese Philadelphia 76ers überhaupt zu stoppen?

Stephen Curry humpelt beim Warriors-Training vom Court. Laut Coach Steve Kerr besteht jedoch für größere Sorgen kein Anlass.

Stephen Curry hat bei einer Trainingseinheit der Golden State Warriors für einen Schreckmoment gesorgt. Der NBA-Superstar verletzte sich am Sonntag bei einem öffentlichen Training in San Francisco am rechten Knöchel und humpelte anschließend in die Kabine.

Der 38-Jährige war während einer Trainingssituation weggerutscht und dabei unglücklich aufgetreten. Das Geschehen sorgte zunächst für sichtbare Unruhe bei Mitspielern und Betreuern. Mehrere Mitarbeiter, darunter auch Kerr, suchten Curry anschließend in der Kabine auf.

Stephen Curry hat sich offenbar nicht schwerer verletzt Stephen Curry hat sich offenbar nicht schwerer verletzt © IMAGO/Anadolu Agency

Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. Für größere Sorgen besteht nach Angaben des Teams jedoch kein Anlass. Warriors-Coach Steve Kerr erklärte später nach der Einheit bezüglich Curry: „Er ist okay.“

NBA: Curry-Ausfall würde die Warriors

Für Golden State wäre ein längerer Ausfall des 38-Jährigen ein herber Rückschlag. Curry geht in seine 18. Saison bei den Warriors und spielt im letzten Jahr seines mit 62 Millionen Dollar dotierten Vertrags. In der vergangenen Spielzeit verpasste der Point Guard wegen Problemen am Knöchel, am Quadrizeps und am Knie bereits zahlreiche Partien.

Golden State startet in der Nacht auf Donnerstag (deutscher Zeit) mit dem Auswärtsspiel bei den Los Angeles Lakers in die neue Spielzeit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.