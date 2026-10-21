Der Europameister spielt für zwei weitere Saisons in Orlando an der Seite von Franz Wagner.

Kurz vor dem ersten Saisonspiel in der NBA ist Basketball-Nationalspieler Tristan da Silva mit einer Vertragsverlängerung belohnt worden. Wie Orlando Magic wenige Stunden vor dem Auftakt gegen die Atlanta Hawks mitteilte, machte die Franchise aus dem US-Bundesstaat Florida von einer Teamoption Gebrauch, die den 25-jährigen Münchner bis 2028 bindet.

Magic ziehen zweite Vertragsoption

Da Silva war im Draft 2024 in der ersten Runde von Orlando ausgewählt worden. Seitdem kam der Europameister in 151 Partien zum Einsatz, bei den Magic spielt er an der Seite von Franz Wagner. In seinen ersten beiden Jahren erzielte da Silva 8,6 Punkte im Schnitt.

Nach dem Draft hatte da Silva einen Rookie-Vertrag über vier Jahre unterschrieben, nur die ersten beiden waren jedoch garantiert. Im Herbst 2025 verlängerte Orlando erstmals um ein Jahr, nun zog das Team auch die zweite Option.