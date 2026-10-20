Die NBA startet in eine neue Saison. Der 22-jährige Superstar Victor Wembanyama freut sich auf die große Herausforderung zum Auftakt - und hat ein besonderes Ziel im Hinterkopf.

„Wir sind bereit“, kündigte NBA-Superstar Victor Wembanyama im Interview mit der französischen Sport-Tageszeitung L’Équipe selbstbewusst an. Zum Auftakt trifft der 22-jährige Franzose am Dienstag mit seinem Team, dem San Antonio Spurs, auf die Oklahoma City – eine harte Aufgabe direkt zu Beginn der neuen Saison.

„Ich liebe es“, antwortete Wembanyama auf die Frage, ob er gerne gegen stärkere Gegner antritt. „Am meisten gefällt mir die Qualität der Gegner. Genau das suchen wir. Wenn du gegen sehr starke Spieler spielst, bedeutet das, dass du ein sehr gutes Level erreicht hast. Das ist es, was für mich zählt“, erklärte der 2,24 Meter große Basketballer.

Nach dem verlorenen NBA-Spiel in der vorherigen Saison möchte Victor Wembanyama erneut angreifen Nach dem verlorenen NBA-Spiel in der vorherigen Saison möchte Victor Wembanyama erneut angreifen © IMAGO/ZUMA Press Wire

Wembanyama freut sich über seinen Ruhm

Und für die kommende Saison haben sich Wembanyama und NBA-Titelfavorit Spurs einiges vorgenommen. Nach den Erfolgen im Vorjahr stiegen auch die Erwartungen und Ambitionen des Vereins. Zu weit in die Zukunft möchte der 22-Jährige jedoch nicht blicken: „Ziele entwickeln sich im Laufe der Zeit. Wir versuchen, sie zu erreichen und darüber hinauszugehen. Interessanter sind die kurzfristigen Ziele.“

Mit dem Erreichen des NBA-Finales im letzten Jahr stieg auch die mediale Aufmerksamkeit rund um den französischen Basketballer, der als Jahrhunderttalent gehandelt wird. Im Juni 2023 war er zu den Spurs ins südzentrale Texas gewechselt war.

An den Medienrummel habe Wembanyama sich mittlerweile gewöhnt. Viel mehr noch: „Ich freue mich über diesen Ruhm und die Bekanntheit. […] Ich arbeite sehr hart dafür und es die Bekanntheit ist eine Folge von den Ergebnissen, die wir erzielen.“

MVP-Titel sei „großes Ziel“

Letzte Saison hatte Wembanyama bis zum Schluss um den Titel des MVP gekämpft. Am Ende wurde er Dritter hinter Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic. Überraschend kam diese Entscheidung für ihn nicht: „Ich glaube, es war knapp. Jeder hatte Argumente vorgebracht, um an die Spitze dieses Rankings zu kommen, nur hatten Jokic und Shai jeweils mehr von ihnen gesammelt.“

Wie sehr Wembanyama in diesem Jahr auf den Gewinn des MVP-Titels hoffe? „Es ist dieses Jahr ein großes Ziel, aber nach einer verlorenen NBA-Finals ist es nicht das Erste, woran ich denke.“