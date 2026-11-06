Franz Wagner glänzt für die Orlando Magic als Vorlagengeber. Doch das Team des deutschen Nationalspielers bleibt in der Krise.

Welt- und Europameister Franz Wagner hat trotz einer persönlichen Rekord-Leistung mit den Orlando Magic die Negativserie in der NBA fortgesetzt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler konnte das 104:117 bei den Phoenix Suns und die damit dritte Niederlage nacheinander nicht verhindern.

Insgesamt kassierte Orlando in Abwesenheit des weiter verletzt fehlenden Superstars Paolo Banchero seine sechste Niederlage im achten Saisonspiel und steckt früh im Tabellenkeller der Eastern Conference fest.

Wagner stellt persönlichen NBA-Rekord auf

Wagner stellte mit 15 Assists einen persönlichen Karriere-Rekord in der NBA auf und verbesserte seine erst vor vier Tagen aufgestellte Bestmarke (12) gleich wieder deutlich. Dazu verpasste der 25-Jährige mit 15 Punkten und acht Rebounds nur knapp ein Triple-Double.

Ebenfalls auffällig agierte Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva, der von der Bank kommend 18 Punkte beisteuerte. Doch bei Phoenix waren Devin Booker mit 30 Zählern und Dillon Brooks mit 24 Punkten nicht zu stoppen.