NBA: Historische Gala von Victor Wembanyama

Victor Wembanyama liefert gegen die Mavericks eine Vorstellung für die Geschichtsbücher ab. Der Franzose stellt mehrere persönliche Bestmarken auf und entscheidet einen NBA-Krimi in der Schlussphase.

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs zum sechsten Sieg in Folge geführt. Beim 122:121-Erfolg gegen die Dallas Mavericks glänzte der Franzose mit einer historischen Leistung und stellte mit 52 Punkten sowie 24 Rebounds jeweils neue Karrierebestwerte auf.

Wembanyama schrieb mit seiner Gala zugleich NBA-Geschichte. Ein Spiel mit mindestens 52 Punkten und 24 Rebounds hatte zuletzt Wilt Chamberlain im Februar 1969 aufgelegt. Neben den Karrierebestwerten bei Punkten und Rebounds verbuchte der Spurs-Star zudem acht Blocks.

Wemby führt die Spurs zum Sieg

Lange sah alles nach einem souveränen Abend für die Spurs aus. San Antonio lag im dritten Viertel bereits mit 19 Punkten vorne, ehe Dallas die Partie noch einmal komplett drehte. Sechs Minuten vor Schluss glichen die Gäste durch Cooper Flagg aus, kurz darauf brachte P.J. Washington die Mavericks per Dreier sogar in Führung.

In der Crunchtime übernahm jedoch Wembanyama. Obwohl er zuvor vier Freiwürfe nacheinander vergeben hatte, behielt der 22-Jährige in der entscheidenden Szene die Nerven. 24 Sekunden vor dem Ende verwandelte er einen Freiwurf zur erneuten Führung der Spurs.

Cooper Flagg legt Double-Double auf

Dallas bekam noch die Chance auf den Sieg, doch Kyrie Irving vergab seinen letzten Wurfversuch. Im anschließenden Gerangel um den Rebound lief die Uhr ab.

Unterstützung erhielt Wembanyama vor allem von Dylan Harper mit 21 Punkten sowie Stephon Castle, der 17 Zähler und zehn Rebounds beisteuerte. Bei Dallas überzeugten Irving mit 29 Punkten, Naji Marshall mit 22 sowie Washington mit 21 Punkten und zehn Rebounds. Top-Pick Cooper Flagg kam nach schwacher erster Halbzeit auf 19 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists.

Für die Spurs steht nach dem sechsten Erfolg in Serie nun eine Bilanz von 6:2 zu Buche. Die Mavericks fallen dagegen auf 4:4 zurück.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.