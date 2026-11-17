LeBron James dementiert einen ESPN-Bericht über eine Bitte an die 76ers-Trainer. Philadelphia gewinnt ohne ihn gegen Brooklyn.

LeBron James hat einem Bericht über eine angebliche Bitte an den Trainerstab der Philadelphia 76ers widersprochen. Auf Instagram stellte der 41-Jährige klar, dass er die ihm zugeschriebenen Worte nicht gesagt habe.

ESPN-Reporter Dave McMenamin hatte vor dem Spiel gegen die Brooklyn Nets berichtet, James habe die Coaches um Geduld gebeten. Demnach erwarte der Superstar, bis Dezember seinen Rhythmus und seine Kondition zu finden. James wies die Darstellung noch während der Partie zurück.

LeBron James, hier noch im Outfit seines Ex-Teams Los Angeles Lakers LeBron James, hier noch im Outfit seines Ex-Teams Los Angeles Lakers © IMAGO/Anadolu Agency

Embiid und Brown führen 76ers zum Sieg

Auf dem Parkett fehlte James beim 135:123 gegen Brooklyn. Philadelphia schonte ihn beim zweiten Spiel an zwei Tagen wegen Beschwerden im unteren Rücken und am Ischiasnerv.

Auch ohne den Star setzten sich die Sixers durch: Joel Embiid erzielte 37 Punkte, Jaylen Brown steuerte 31 bei. Brooklyn kam nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 24 Punkten im Schlussviertel noch einmal bis auf vier Zähler heran, ehe Embiid mit einem Dreier antwortete.

Philadelphia steht damit bei zwölf Siegen und drei Niederlagen. James kommt in seiner ersten Saison bei den Sixers auf durchschnittlich 15,1 Punkte, 7,2 Rebounds und 6,9 Assists pro Spiel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.