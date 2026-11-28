Victor Wembanyama führt San Antonio zum Sieg im Topspiel. Eine Szene nach der Begegnung sorgt für Aufsehen.

Basketball-Star Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs zum Sieg im Topspiel der NBA geführt. Die Spurs setzten sich gegen die Los Angeles Lakers trotz eines schwierigen Starts mit 99:96 durch, Wembanyama gelang ein Double-Double: 25 Punkte und 16 Rebounds steuerte der Franzose bei. Bester Werfer des Abends war Lakers-Star Luka Doncic mit 31 Punkten.

San Antonio bleibt mit einer Bilanz von 16 Siegen und 4 Niederlagen bestes Team der Western Conference, die Lakers (15:4) haben ein Spiel weniger absolviert. Das Duell zählte auch zum parallel ausgetragenen NBA Cup, dort stehen die Spurs durch den Sieg nun im Viertelfinale gegen die Dallas Mavericks. Los Angeles schaffte es dagegen nicht in die K.o.-Phase.

Die Spurs spielten eine schwache erste Hälfte, lagen im zweiten Viertel zwischenzeitlich 20 Punkte zurück, drehten das Spiel aber anschließend. Später sorgte indes ein Austausch zwischen Doncic und einem Fan für Aufsehen: Der Slowene warf auf dem Weg in den Spielertunnel sein Schweißband in Richtung einer Frau im Publikum, drehte sich um, um es wieder einzusammeln – und wurde dabei von ihrem Begleiter geschubst.

„Ich habe nur mein Schweißband geworfen, so wie ich es fast nach jedem Spiel mache“, sagte Doncic später. „Dann habe ich gehört, dass sie es nicht wollte, also bin ich zurückgegangen, um es zu holen. Dann hat er mich geschubst.“ Der Sicherheitsdienst ging sofort dazwischen, auf eine Eskalation deutete in dieser Szene aber ohnehin nichts hin. „Ich habe das Band dann jemand anderem gegeben“, sagte Doncic.