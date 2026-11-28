Luka Doncic gerät nach dem NBA-Cup-Aus der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs mit einem Fan aneinander. Dieser schubst den Lakers-Star sogar.

Luka Dončić ist nach dem Aus der Los Angeles Lakers im NBA Cup mit einem Fan aneinandergeraten. Auf die 96:99-Niederlage gegen die San Antonio Spurs folgte eine Szene auf dem Weg in die Kabine.

Videoaufnahmen zeigen, wie Doncic nach dem Spiel zunächst enttäuscht Richtung Spielertunnel ging, als ihm ein weiblicher Fan etwas zurief. Der Slowene warf daraufhin etwas, das wie ein Schweißband aussaß, in Richtung des Zuschauers.

Doncic ging ein paar Schritte weiter, als er sich plötzlich umdrehte und das Band zurückforderte. Die männliche Begleitung der Frau gab es ihm, was der Lakers-Star ziemlich energisch auch aus seiner Hand holte, woraufhin der Fan Doncic schubste. Lakers-Forward Jarred Vanderbilt und Sicherheitskräfte gingen sofort zwischen die beiden.

„Ich habe mein Armband einfach weggeworfen, wie ich es fast in jedem Spiel mache, und dann habe ich gehört, dass sie es nicht haben wollte. Also bin ich zurückgegangen, um es mir wieder zu holen, und da hat er mich einfach geschubst, und dann habe ich es jemand anderem gegeben“, sagte Doncic auf der Pressekonferenz danach.

Die Lakers hatten zuvor eine 20-Punkte-Führung verspielt. Doncic erzielte 31 Punkte, traf aber nur einen seiner 13 Dreier; für die Spurs kam Stephon Castle auf 26 Punkte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.