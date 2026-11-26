Der Basketball-Superstar LeBron James führt seine Philadelphia 76ers zum Sieg gegen Miami Heat. James selbst vergleicht seine Rolle mit der eines Quarterbacks.

Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Rekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgestellt. Der 41-Jährige führte die Philadelphia 76ers im NBA Cup mit einem Triple-Double zum 114:104 gegen Miami Heat und brach damit seine eigene Bestmarke als ältester Spieler der Ligageschichte mit zweistelligen Werten in den drei statistischen Hauptkategorien. James kam auf 25 Punkte, zwölf Assists und zehn Rebounds.

„Vater Zeit gewinnt immer, aber im Moment macht er Vater Zeit das Leben zur Hölle“, sagte Miamis Trainer Erik Spoelstra über James, der am 30. Dezember seinen 42. Geburtstag feiert. Der viermalige MVP war im Sommer von den Los Angeles Lakers nach Philadelphia gewechselt und hofft dort auf seinen fünften NBA-Titel.

Zeigt, was er hat: LeBron James Zeigt, was er hat: LeBron James © GETTY IMAGES/AFP/SID/Mitchell Leff

Dank James: Philadelphia festigt Spitzenposition

James erzielte im zweiten Viertel 14 Punkte der Sixers in Folge und führte die Gastgeber zu einer 62:53-Halbzeitführung. Vor allem glänzte er aber als Passgeber mit einem persönlichen Saisonbestwert von zwölf Assists. „Es hat Spaß gemacht, da rauszugehen, die Rolle eines Quarterbacks zu übernehmen und zu sehen, wie die Jungs die richtigen Routen laufen – meine Aufgabe ist es dann, den Ball präzise und zum richtigen Zeitpunkt an den Mann zu bringen“, sagte James.

Philadelphia festigte mit dem 15. Sieg im 19. Saisonspiel die Spitzenposition in der Eastern Conference und beendete die Heat-Serie von sieben Siegen nacheinander. Miami-Star Giannis Antetokounmpo war mit 32 Punkten und 14 Rebounds bester Werfer der Partie, für Philadelphia erzielte Tyrese Maxey 30 Punkte.

Unterdessen erreichten die Dallas Mavericks als erstes Team die K.o.-Runde des NBA Cups. Die Texaner profitierten vom 104:116 der Phoenix Suns bei den Houston Rockets und stehen als Gruppensieger fest. Titelverteidiger New York Knicks feierte beim 121:102 gegen die Cleveland Cavaliers seinen sechsten Sieg in Serie.