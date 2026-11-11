Franz Wagner entkommt mit Orlando aus der Negativspirale und führt sein Team mit einem Gala-Auftritt zum Sieg.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat die Orlando Magic in der NBA in die Erfolgsspur zurückgeführt. Der 25-Jährige glänzte beim 107:100 bei den Sacramento Kings als bester Scorer mit 33 Punkten – seiner bisher besten Punkteausbeute in dieser Saison (11/23 FG). Zudem steuerte er in seinen knapp 38 Minuten Spielzeit jeweils sieben Assists und Rebounds bei.

Orlando verbuchte damit nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg, das Team liegt mit einer Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen derzeit auf Platz elf in der Eastern Conference.

Franz Wagner siegt wieder mit Orlando Franz Wagner siegt wieder mit Orlando © picture alliance/Sipa USA/SID/Marty Jean-Louis

Neben dem langzeitverletzten Paolo Banchero fehlte auch Tristan da Silva. Im Vorfeld der Partie hatte Orlando bekanntgegeben, dass sich Wagners Nationalmannschaftskollege eine Zerrung in der linken Wade zugezogen habe.

Superstar James muss sich Celtics geschlagen geben

Superstar LeBron James musste sich derweil mit den Philadelphia 76ers im Topspiel der Eastern Conference den Boston Celtics geschlagen geben.

Philadelphia unterlag mit 101:123 und verlor dadurch auch die Tabellenführung an Boston. James verwandelte nur vier seiner zwölf Wurfversuche und kam auf elf Punkte, überragender Akteur bei Boston war neben Jayson Tatum (21 Punkte) Paul George (36 Punkte).

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)