Der 20-Jährige erzielt in seinem zehnten NBA-Spiel mit neun Punkten eine persönliche Bestmarke. Auch Hannes Steinbach spielt.

Ohne Dennis Schröder, aber mit den deutschen Basketball-Talenten Christian Anderson und Hannes Steinbach haben die Charlotte Hornets ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA beendet. Das 124:112 gegen die Cleveland Cavaliers war der erste Sieg nach sechs Pleiten in Folge. Anderson (20) erzielte in seinem zehnten NBA-Spiel mit neun Punkten eine persönliche Bestmarke.

Steinbach steuerte zwei Zähler zum vierten Saisonsieg im elften Spiel bei. Das Duo, das zusammen U18-Europameister und U19-Vizeweltmeister geworden war, war im Sommer in die Liga geholt worden, hatte es aufgrund der großen Konkurrenz bislang aber schwer. Mehrere Verletzungen, darunter die von Welt- und Europameister Dennis Schröder (Zerrung am Oberschenkel), sorgten nun aber für eine neue Chance.

Christian Anderson (l.) erzielt neun Punkte Christian Anderson (l.) erzielt neun Punkte © FR171573 AP/SID/Nell Redmond

Überragender Doncic führt Lakers zum Sieg

Charlotte lag im dritten Viertel mit bis zu 33 Punkten in Führung, ehe es vier Minuten vor Schluss beim 118:110 noch einmal spannend wurde – der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. Bester Werfer war Grayson Allen mit 27 Punkten.

Nicht zu stoppen sind weiter Luka Doncic und die Los Angeles Lakers. Der Slowene kam beim 124:114 über die Atlanta Hawks auf 32 Punkte – es war der sechste Sieg in Folge für die Lakers, die als erstes Team der Liga die Marke von zehn Siegen erreichten.